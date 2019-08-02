渣打中期息大增17% 憂下半年經濟波動

渣打集團（2888）受惠收入表現平穩、支出及撥備減少，上半年除稅前基本溢利按年上升10.7%，至26.09億美元，計及監管相關撥備及重組等項目後，除稅前法定溢利按年上升2.9%，至24.14億美元（188.29億港元），中期息增加17%，至每股7美仙。渣打香港及倫敦股價昨日分別揚升。



業績勝預期，加上不排除將來再有回購，刺激渣打香港股價八連跌後急彈，昨曾逆市升3.6%，曾升越67元，最後收報66.75元，升2.9%。倫敦股價承接香港升勢，最高曾升上709.8便士（67.22港元），飆4.9%，其後報707.4便士（67.00港元），高於香港收市價。



渣打於上半年展開回購10億美元計畫，該集團主席韋浩思表示，至今已完成了四分三的回購工作，預計第3季底前將完成回購餘下的股份。至於未來以回購等形式將資本回饋股東的機會，他謂現階段不作預判。



稅前基本溢利增一成



大中華及北亞地區行政總裁兼集團零售銀行及財富管理業務行政總裁洪丕正補充說，現時該集團的普通股權一級資本比率（CET1）為13.5%，處13%至14%的目標區間，若盈利有更高增長，令CET1超出該水平，該集團可能會繼續回購，但屬言之過早的定論，他說：「不過，我們亦不會排除將來有這樣的計畫」。



渣打期內錄得純利12.56億元，按年下跌6.5%；有形股本回報率（RoTE）提升88點子至8.4%，渣打有信心於2021年將RoTE提升至逾10%。季度業績方面，渣打第2季錄得除稅前基本溢利12.25億美元，按年增長11.5%；除稅前法定溢利微升1.1%至11.72億美元。



洪丕正展望下半年時指出，外圍經濟存在很多不明朗因素，尤其中美貿易摩擦及英國脫歐，故下半年全球經濟下行風險較上半年增大，但同時很多亞太區及新興國家在美國聯儲局減息前，已開始將其貨幣政策由從緊變為從寬，減息以支持經濟增長，因此中長線仍看好亞洲地區。



