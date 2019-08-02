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財新PMI上月報49.9勝預期

2019-08-02 列印
　　財新中國7月製造業採購經理PMI回升，表現優於預期，不過仍繼續處收縮水平。財新與Markit聯合公報，經季節性調整的7月中國製造業採購經理指數（PMI）自上月的49.4回升至49.9，高於市場預期的49.6；新定單指數小幅升至50.2，回歸臨界值之上，月內消費品類的新定單增加。

  此外。國家統計局前日公布，7月PMI為49.7%，環比微升0.3個百分點，為4月以來首度回升；非製造業商務活動指數則回落至53.7%，較上月降0.5個百分點。

  財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，中國製造業運行在7月份出現復甦迹象，企業信心回升，反映出經濟的強勁韌性。

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