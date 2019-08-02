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澳門七月博彩收入跌3.45%

2019-08-02 列印
　　澳門博彩監察協調局公布，7月博彩收入244.53億元（澳門元‧下同），按年下跌3.45%，中止連續兩個月的升勢，但遜於市場預期的增長2%；按月計，則升2.69%。今年首7月，博彩收入1739.56億元，按年跌0.9%。

  多隻濠賭股昨日上午出現較大跌幅，午後跌幅略為收窄。新濠國際（200）收跌1.76%，銀娛（027）跌1.39%，周二公布了中期業績的澳博（880）跌0.7%，金沙中國（1928）跌0.13%。相反，美高梅（2282）升1.08%，永利澳門（1128）升0.11%。

  瑞信發表報告表示，7月份澳門賭收遜預期，主因中介人正降低提取資本限額（影響借貸業務），以防止可能的監管性風險，以及香港的示威影響港澳旅客人數。

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