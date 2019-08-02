中環IFC外望——卓佳夥中銀拓內地業務

卓佳集團與中銀國際建立戰略合作關係，透過員工持股計劃（ESOP）解決方案，擴大在粵港澳大灣區及長三角地區的合作藍圖。



中銀國際證券董事總經理伍子權表示，ESOP目標客戶是有上市計劃的企業，尤其是獨角獸。他表示，在粵港澳大灣區及長三角地區，獨角獸企業起碼有100至120間，並有不斷增加趨勢。



卓佳過往有提供受託人和信託管理服務，中銀國際亦在ESOP有15年經驗，服務大約130間企業、超過10萬名客戶，以中資背景為主。



伍子權表示，ESOP關鍵是替客戶做管理及把關，例如在稅費計算上，因不少獨角獸企業的員工在內地，因此需要遵循內地稅務規則，由企業代扣代繳稅費；中銀香港擁有集數據管理、股票交易和提供報表功能的雲端平台，可將有關業務標準化及規模化。



麥樸思︰特朗普敗選美股將失控



「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）表示，美國總統特朗普若輸了明年總統大選，美股將失控。



麥樸思接受CNBC訪問時稱，特朗普的政策，包括削減企業利得稅等，是推動美股持續上揚的部份原因，但一旦他輸了明年大選，市場對政府親商界的樂觀看法改變，屆時恐怕會引起混亂。



他又表示，美股持斷上升，其價格或已見頂，加上歐洲及日本經濟沒有起色，反映主要發達經濟體沒有投資機會，而新興經濟體企業能給予較高回報，加上美國聯儲局落實減息，是另一原因令新興經濟體資產變得吸引。



高瞻