鴻海傳求售廣州面板廠

該面板廠由原鴻海創辦人郭台銘、日本夏普合資的公司與廣州市政府合資創辦，項目於2016年公佈，總投資額為人民幣610億元，預計於今年10月前投入量產。據內媒報道，此為廣州單筆最大投資的項目。不過，有媒體引述知情人士稱，面板廠為郭台銘個人出資、夏普及廣州市政府共同投資，同鴻海無關。郭台銘為參加2020年台灣總統選舉，已於6月卸下鴻海董事長一職，雖然他在國民黨內初選敗給韓國瑜，無緣代表國民黨出選總統，但據聞他仍積極考慮參選。
路透引述消息人士指出，鴻海正接洽投銀，談判尚處初步階段，尚未提出報價及確定買家。
「要售出不容易，可能需要一段時間。」一消息人士表示，全球對顯示器面板需求放緩，且該廠還未投入使用，對買家吸引力降低。報道稱，近年來面板產業產能過剩，加上自去年始美國不斷向中國商品加徵出口關稅，種種因素促使鴻海考慮不在中國製造顯示面板。
中美貿易戰正愈演愈烈，美國日前宣佈，自9月1日起加徵中國3000億美元商品10%關稅。夏普前日公佈，由於科技需求疲軟，截至6月底的第一財季運營利潤按年跌41%，計劃明年將於越南興建新廠，以規避中美貿易戰帶來的衝擊。
鴻海回覆路透稱，對市場傳言或臆測，基於公司政策不予回應。夏普則對消息不予置評。