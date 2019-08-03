美加關稅震撼 恒指挫647點

恒指裂口低開615點見26950，即失守二萬七關口，盤中亦一度下滑696點低見26868，創6月13日以來新低，最後收瀉647點，造26918，三日累插1227點或4.36%，全周則跌1479點或5.21%。大市沽空活躍，港股交投罕有地急增，自7月2日以來重破千億元大關，成交金額1142億元。
中美貿易戰升級，內地A股全線受壓，上證指數收報2867，挫1.41%，本周累挫2.6%；深成指數收報9136，急降1.42%；兩市昨天成交合計，錄得4549億元人民幣。
中國外交部表示，如果美國加徵關稅的措施付諸實施，中國將不得不採取反制措施。
藍籌股幾乎全軍覆沒，僅得3隻成份股逆市上揚。股王騰訊(700)挫3.84%，收報355.8元；銀娛(027)插5.92%，收報50.1元；油價急挫，中海油(883)急跌3.59%，收報12.36元。
中美緊張關係除困擾大市外，進出口股及與美國業務佔比較重之股份也慘遭拋售。中國傳取消今明兩年1.47萬噸美國豬肉定單，創下歷史新高，豬肉股萬洲(0288)急挫6.68%，收報7.12元；創科(0669)插5.83%，收報54.95元；申洲(2313) 挫5.14%，收報103.4元。
市場憧憬稀土或成貿戰中方反制措施，中國稀土(0769) 突有炒作，股價逆市飆高14.29%，收報0.56元。
或下試26600點關口
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，短短數日恒指失守多個關鍵位置，短期走勢不明朗，相信貿易戰的壞消息將會繼續發酵，預料下周初將下試至26600水平才能逐步喘定。
英皇證券研究部總監陳錦興稱，除了受中美貿易談判消息拖累外，港股亦受其他經濟因素及社會事件所困擾，可見大市走勢已經轉弱，沽壓急增，短期仍難以喘定，預料在中美兩國互相角力下，恒指表現較差，可能繼續走軟，下試二萬六關口。