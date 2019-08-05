重磅藍籌股紛放榜 港股本周或可喘穩

港股上周累跌逾千點，本周開始迎來業績高峰期，滙控（005）及恒生（011）率先於今日公佈半年成績表，重磅藍籌股業績將左右大市走勢。有分析指出，早前港股下跌反映部份負面因素，本周恒指或暫時於26600至26700點站穩，惟中線仍有進一步下跌機會。



美國總統特朗普上周五突然宣佈，再向中國進口貨品加徵關稅，令港股沽空活躍，全日成交自7月2日以來重破千億元大關。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，成交增加反映不少散戶投資者趁機入市博反彈。溫傑認為，由於短期需求大於供應，將利好個股股價，加上港股上周累跌逾千點，相信恒指本周或可暫時企穩，在26600至26700點應有支持。



月底或下試二萬六



第一上海首席策略師葉尚志則認為，目前港股仍處於尋底局面，調整沽壓正在釋放，並出現技術超賣，料短期內恒指仍有再跌可能性，但料於26300至26500點會有承接力。



市場人士普遍認為，港股企穩後有機會出現小幅反彈，但「彈力」有限，其後更可能進一步下跌。葉尚志表示，環球經濟向下壓力仍然存在，加上香港政治因素不穩定，美國議息結果偏向防禦性質，種種因素困擾港股走勢，料在27200點會出現第一個阻力位。溫傑亦指，中美九月磋商前雙方還會出招，英國脫歐負面影響，亦可能在這兩三個月升溫，港股於八月初或錄得反彈，但低位將在後期出現，料有可能進一步跌向26000點。



八月亦是上市企業公佈半年業績高峰期，溫傑預料，八月港股勢必波動，若重磅藍籌股半年業績差過預期，將會拖累大市表現，不少分析師亦會下調全年盈利預測，令股份預測市盈率升高，造成一定沽壓。



業績符預期機會高



葉尚志則認為，市場一早已下調企業盈利預測，取態趨向保守，「先前看法並不過份樂觀」，相信藍籌股業績符合市場預期機會甚高，可望為股價帶來支持。



