滙控中期料賺927億 脫歐回購勢成焦點

綜合多間券商預測顯示，滙控第二季列帳基準除稅前利潤為56.32億美元（約440.9億港元），按年下跌5.5%，按季跌9.4%；第二季經調整除稅前利潤料按年減少6.1%，至57.32億美元；上半年計經調整除稅前利潤為120.82億美元，按年微跌0.5%。滙控首季預期信貸損失按年已急升2.4倍。綜合預測顯示，其次季預期信貸損失按年再擴大1.8倍，至6.73億美元；上半年計信貸損失合共12.58億美元，按年擴大2.1倍。
上半年盈利料升一成
在眾多證券商中，高盛對滙控中期盈利預測較為樂觀，估計滙控次季錄得列帳基準除稅前利潤59.34億美元，按年微跌0.4%，按季跌4.5%；上半年盈利按年升13.4%，至121.47億美元。成本方面，高盛指滙控管理層指引顯示，投資增加將令今年餘下時間成本上升，惟料次季滙控可維持收入增幅高於支出增幅。高盛指滙控回購與否，勢必成今次業績焦點，並指基於滙控或會宣佈有剩餘資本，故料滙控將有25億美元（約195.7億港元）的股份回購計劃。不過，滙控亦有機會因為英國可能「硬脫歐」而決定不回購。
光大國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，在太多不確定因素下，滙控或預留更多彈藥緩衝，因此預計即使滙控宣佈新一輪回購計劃，涉及規模將會較小。
宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒亦認為，由於下半年經濟呈下行壓力，相信滙控會宣佈回購，惟回購力度會較弱，主要因擔心信貸損失可能增急，所以取態會較保守。