華停購美農產品 特朗普斥操縱匯價 中美又開打 杜指曾瀉近千點

人民幣跌破七算，美國總統特朗普在社交媒體撰文，批評中國操縱匯價屬於重大違規。另外據彭博報道，中國要求國企停止向美國購買農產品。市場擔心中美貿易戰進一步惡化，杜指曾跌961點，報25523點。納指跌勢更急，曾跌246點或3.1%，見7758點；標普500指數則跌71點，報2860點。



杜瓊斯工業平均指數尾段一度跌近千點，其後跌幅略為收窄，二萬六千關失守，今晨四時收報25717點，仍挫767點；納斯達克指數收報7726點，跌278點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.57港元，較香港收市價跌1.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見329.85港元，較香港收市價跌10.75港元。



美國總統特朗普在Twitter表示，中國將匯率降至近乎歷史新低，認為有關匯率操縱是一個重大違規，隨着時間推移會大大削弱中國。他更加反問聯儲局，是否聽到有關中國在匯率操縱方面的意見。



傳華停買農產品反制



美國總統特朗普日前宣佈下月起對中國進口貨加徵關稅，中方更揚言採取反制措施。有美國媒體披露特朗普漠視幕僚勸阻，堅持加徵關稅是最有效方法，讓中國滿足美方的要求；但有消息指中國將要求國有企業買家停止購買美國農產品。



《華爾街日報》報道，特朗普曾推測中方或等民主黨勝出明年美國總統大選後，才與美國談判。他認為若兩國貿易糾紛持續，美方將佔上風。



據悉美方貿易代表團回國後在白宮向特朗普匯報，財長努欽及貿易代表萊特希澤稱，沒有帶來特朗普想要的談判成果。



其後特朗普向白宮國家安全顧問博爾頓、首席經濟顧問庫德洛等幕僚說「關稅」。當時除貿易顧問納瓦羅外，其他人均反對。各方爭論近兩小時，期間有幕僚警告加徵新一輪關稅，或會傷害美國經濟，令中美關係更加緊張。不過在特朗普堅持下，幕僚最終退讓。



受美股大幅低開影響，港股ADR指數顯著下跌，截至今晨四時報25591點，較本港收市跌560點；夜期亦顯著向下，收市跌583點，報25450點，較恒指低水701點。



港股ADR再跌560點



經濟數據方面，美國七月Markit服務業採購經理指數（PMI）終值為53，較初值的52.2為高。七月綜合PMI終值為52.6，亦較初值的51.6為高。另一方面，美國供應管理協會（ISM）公佈，美國七月非製造業指數為53.7，較預期的55.5為低，亦低於六月的55.1。



美股個別股份方面，科技股FAANG全部下跌，其中蘋果（Apple）以挫4.5%領跌，Netflix跌3.7%，亞馬遜（Amazon）跌2.8%，facebook跌3.3%，Google跌2.7%，而蘋果和亞馬遜市值雙雙跌穿9000億美元。