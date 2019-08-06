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在岸離岸人幣齊破七

2019-08-06 列印
　　中美貿易戰緊張局勢升級，人民幣兌美元匯率持續受壓。昨日上午近9時30分，離岸和在岸人民幣七算心理關口雙雙被攻破。人民幣在岸價創逾11年新低，中間價創逾八個月新低，離岸價更創紀錄新低，跌逾千點子。

　　離岸人民幣（CNH）創新低，低位見7.1114，跌1354點子，跌幅達1.9%。人民幣在岸價（CNY）創11年新低，低見7.0397，急貶992點子。中國外匯交易中心昨日亦下調人民幣中間價，報6.9225。較上日6.8996，下跌229點子，創逾8個月新低。

　　人民銀行在過去多年極力避免離岸人民幣跌破7算關口，每逢到6.98至6.99價位必定出手捍衛。昨日人民幣破7關口後，人行即出面回應，回覆旗下《金融時報》提問時強調，人民幣匯率破七仍屬正常。
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