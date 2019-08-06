滙控稅前半年賺973億 范寧辭職將裁員約4000人

滙控又擬進行總額最多10億美元（約78.4億港元）股份回購計劃，預計於短期內展開。對於回購規模，滙控財務總監邵偉信解釋，鑑於英國脫歐前景未明朗，英國經濟將受脫歐結果影響，為審慎起見決定回購此數額，回購旨在中和以股代息的攤薄影響。派息政策方面，邵偉信表示，集團派息政策不變，仍保持全年派息51美仙（約4港元），第二次派息續為10美仙（約0.784港元）。
擬啟78億回購計劃
滙控業務勝預期，集團經調整除稅前利潤則增加6.8%，至125.16億美元（約981.3億港元）。上半年純利85.07億美元（約666.9億港元），按年升18.6%。期內列帳基準收入增加7.6%。在零售銀行及財富管理業務和工商金融業務表現強勁支持下，經調整收入上升8%。列帳基準營業支出減少2.3%；經調整營業支出增加3.5%。經調整收入增長率與支出增長率之差為正4.5%。邵偉信預期，下半年收入與支出增長可保持正數。
季度業績方面，滙控第二季列帳基準除稅前利潤61.94億美元，按年增近4%，按季微跌0.3%。
另外，滙控公佈中期業績前，突然宣佈出任行政總裁僅年半的范寧辭職，並確認未來四年將裁員約2%，相當於要解僱約4000人。主席杜嘉祺表示，滙控已啟動物色新行政總裁程序，認為人選必須具備有效執行策略條件。分析認為，杜嘉祺正要尋找「手起刀落」的行政總裁執行裁員計劃。
倫敦股價續受壓
范寧突然離任的消息震驚市場，滙控股價受壓，在港以全日低位收市，收報61元，跌1.9%；倫敦股市亦偏軟，最低曾見624.7便士（約59.5港元），截至昨晚11時報626.2便士（約59.6港元）。