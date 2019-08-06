本港政治危機升溫 恒指四日插1995點

受人民幣匯價「破七」拖累，上證指數連跌四日，並以全日低位收市，收報2821點，挫1.6%；深證指數則跌1.7%，收報8984點；兩市成交合計4161億元人民幣。
友邦騰訊拖低214點
藍籌股近乎全軍覆沒，僅得恒隆地產（101）逆市升0.2%，收報19.08元。滙控（005）中期稅前盈利增長16%，並宣佈回購股份，惟行政總裁范寧突然辭職，股價收跌1.9%，報61元；恒生銀行（011）中期多賺8%，收挫3.6%，報174.9元。友邦（1299）跌3.3%，收報75.6元；騰訊（700）跌4.3%，收報340.6元；以上兩股已拖低恒指214點。
香港昨日出現罷工、罷市，市場憂慮局勢影響本港經濟及樓市，房託及地產股首當其衝。新地（016）為包尾藍籌股，收挫5.2%，報114.5元；長實（1113）跌5.1%，收報53.3元；九倉置業（1997）、太古地產（1972）插逾4%；新世界（017）跌3.9%；恒地（012）、信和置業（083）跌逾3%。
分析料下試二萬五關
中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦表示，香港社會運動持續發酵，惟政府回應未有緩和氣氛，市場擔心局勢將愈拖愈久，恒指或進一步反覆向下，不排除下試二萬五大關。不過，他認為即使情況未見好轉，大市跌至二萬五前亦會出現技術反彈。另外，他指人民幣匯價持續疲軟，日後可能慢慢失守7.2和7.3關，中資金融股亦會跟隨逐步反映弱勢。