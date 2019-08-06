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人行擬促大灣跨境貿易

2019-08-06 列印
　　人民銀行研究局局長王信指出，將會同相關部門進一步促進粵港澳大灣區跨境貿易、投融資便利化和金融市場互聯互通，進一步提高金融服務水平。他稱，「倫港通」、「現期通」和「期貨通」等不同金融產品，下一步會審慎評估這些相關金融產品的功能及適用程度，進一步推動大灣區金融互聯互通，便利居民交易和企業融資，以及更好防範風險。

　　他亦指出，前一段時間已經推出重要措施，包括便利港澳居民在內地使用流動支付、方便香港市民在異地見證開立內地銀行帳戶、建立貿易融資平台、在深圳前海建立人民幣海外投資基金、在廣東自貿區允許複製自由貿易帳戶等，效果逐步顯現。

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