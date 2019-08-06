周黑鴨料中期少賺35%

周黑鴨預期，截至今年六月底止半年度，淨利潤按年下跌約35%，去年同期則賺3.32億元人民幣。該公司指出，上半年淨利潤減少，主要因為門店經營利潤率下跌、原材料成本上漲導致毛利率減少、位於湖北的華中工廠一期和河北的華北工廠投產帶來的折舊及能耗等成本上升，以及門店租金增長。
藥明生物則發盈喜，預期截至六月底止半年度，盈利將按年增長逾78%；去年同期盈利為2.5億元人民幣。
「三罷行動」演變成全港多區警民衝突。特首林鄭月娥昨早十時回應大罷工之後，局勢迅速惡化，廣泛地區出現堵路的示威者，有司機與示威者爭執，疑被拉下車襲擊及以膠索綁住。有示威者圍攻多間警署，葵涌和黃大仙警署被...
2019-08-06
美國《華爾街日報》報道，美國總統特朗普認為倘若中美貿易戰持續，美方將佔上風，並不顧顧問團隊反對，堅持九月起，對從中國輸入的其餘三千億美元貨品加徵一成關稅。 報道表示，財長勞欽及貿易代表萊特希澤上七月赴上海與中方舉行貿易談判，回國之後與特朗普於白宮橢圓形辦公室開會，兩人向特朗普坦承，談判未能帶回他想要的成果。 報道又指，特朗普曾推測，中方可能在等待民主黨在來屆美國總統大選勝出，之後再與美方談判。他同時認為，倘中美貿易的爭端持續，美方將佔上風。
2019-08-06
美國在一天內發生兩宗槍擊屠殺案後，總統特朗普作出回應，強調「仇恨在美國沒有立足之地」，又指行兇者「有精神病」，但正角逐民主黨總統候選人提名的參選人紛紛挺身而出，齊聲抨擊特朗普經常發表種族主義言論，助長暴力風氣。 檢察官埃斯帕薩（Jaime Esparza）在記者會上表示，克魯修斯將面臨蓄意謀殺的指控，意味他罪成將面臨死刑。當局已公佈克魯修斯的照片，並將事件列為本土恐怖主義。 特朗普在新澤西州高爾夫球度假村享受完周末，準備乘飛機返回華盛頓時，在機場停機坪對記者說：「仇恨在我們的國家沒有立足之地，我們要處理。如果你們看看那些案件，也有精神病的問題。真的有些人患上非常、非常嚴重的...
2019-08-06
近期，大埔二手豪宅交投市況冷卻，但不乏優質戶買賣，並錄得零星低市價成交。其中，位於紅林路的滌濤山有原業主肯減價，以2530萬沽出複式單位，低市價約一成。聚豪天下新近有洋房以3368萬成交，呎價逾1.3...
2019-08-06
人民幣跌破七算，美國總統特朗普在社交媒體撰文，批評中國操縱匯價屬於重大違規。另外據彭博報道，中國要求國企停止向美國購買農產品。市場擔心中美貿易戰進一步惡化，杜指曾跌961點，報25523點。納指跌勢更...
2019-08-06
阿積士中場杜辛泰迪治上月與球會續約六年，可見球隊對其重視，這位塞爾維亞球星上場荷甲首輪力證價值，建功助球隊搶回一分。該隊有此子鞠躬盡瘁，今晚歐聯第三圈外圍賽首回合勢可擊敗歐戰主場戰績欠佳的PAOK，客勝無問題。 三十歲的杜辛泰迪治上月與阿積士續約至二六年，原來新約當中的首三年是球員合約，之後三年將以教練身份加入教練團，可見這位塞爾維亞球星深得球會歡心。 杜辛泰迪治亦不負所託，上場荷甲開鑼戰攻入一球，助球隊作客2:2逼和維迪斯，不過他未有自滿︰「雖然我取得入球，但我更希望球隊可以取得勝仗。」 忠臣領軍攞頭彩 今晚歐聯外遠征希臘正好是前者報答球隊的好機會，原因是PAOK...
2019-08-06
西太平洋上的美麗島嶼關島（Guam），除以陽光海灘馳名，還有許多熱鬧節慶，好像早前便有一年一度的盛大露天燒烤派對，只見整條杜夢灣名店街都聚滿燒烤達人，街上炊煙四起，肉香瀰漫，教人大飽口福！ 滋味紛陳香...
2019-08-06
25歲的港產韓國人氣男團GOT7成員王嘉爾（Jackson），入行5年一向人氣超勁，最近更憑個人實力，成為雲集過百尊全球名人蠟像的香港杜莎夫人蠟像館的新成員， Jackson當然覺得好榮幸，仲話完成...
2019-08-06
昨天反修例示威擴散至全港大範圍區份，其中以朝早上班繁忙時間針對港鐵列車行駛的不合作運動，惹起最多市民的不滿，甚至引發多宗衝突。示威者必須明白，任何抗爭活動，都不應挾持無辜市民以達至目的。 反修例示威愈演愈激，昨早的大罷工雖未獲廣泛響應，同時上演的「不合作運動」卻令港鐵幾乎全線癱瘓；此外，港九新界八、九個地區幾乎都有堵路和警民衝突，多區交通陷於停頓。 對市民來說，只要離開衝突地點，可以不受波及，但昨早大批示威者阻礙港鐵多條路線列車開行，市民就避無可避，許多焦急上班的打工仔怒氣沖天，因為他們遲到或被公司扣薪，甚至被炒，非常無辜。昨天亦有孕婦不適，更有大批外出處理事務的人，平白浪...
2019-08-06
日本的賽馬發展比起傳統賽馬國家來說，歷史絕不算悠久，亦因為二次世界大戰的關係，真正興起是要到上世紀五十年代才開始。上星期曾在北海道參觀的日高輕種馬育成訓練中心，便是由一九五四年起開始興建，至現時的規模已是全日本數一數二的大。 個人相當佩服日本人有一種要麼不做，要做便要做到最好的態度，依筆者個人經驗，全球的幾大賽馬陣營，固然必然是以愛爾蘭古摩亞和杜拜的高多芬為首，可是日本吉田家族名下的社台集團，在發展速度上肯定是最首屈一指的，它們沒有向海外發展之心，卻不停由海外吸取經驗，去令到本已獨霸一方的國內勢力，變得更加雄厚，看來終有一天可以衝向世界。 發展賽馬，絕非單單講求資源充足與否...
2019-08-06