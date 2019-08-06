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周黑鴨料中期少賺35%

2019-08-06 列印
　　多家公司昨日發出盈利預告，當中悲多於喜，其中周黑鴨（1458）、鉅京控股（8450）、霸王集團（1338）、安科系統（8353）及盈利時（6838）齊齊發出盈警，藥明生物（2269）則發盈喜。

　　周黑鴨預期，截至今年六月底止半年度，淨利潤按年下跌約35%，去年同期則賺3.32億元人民幣。該公司指出，上半年淨利潤減少，主要因為門店經營利潤率下跌、原材料成本上漲導致毛利率減少、位於湖北的華中工廠一期和河北的華北工廠投產帶來的折舊及能耗等成本上升，以及門店租金增長。

　　藥明生物則發盈喜，預期截至六月底止半年度，盈利將按年增長逾78%；去年同期盈利為2.5億元人民幣。

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