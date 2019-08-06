中環IFC外望——七區罷工集會 銀行紛暫停服務

滙豐銀行關閉旺角、始創中心、天水圍、屯門、荃灣、沙田的多間分行及卓越理財中心等服務。所有分行及商業客戶服務中心已於下午4時30分關閉。
東亞銀行（023）多家分行亦暫停服務，包括金鐘、港灣中心、銅鑼灣、佐敦、旺角、油麻地、沙田廣場、石塘咀、大埔、天水圍、荃灣、屯門及元朗等。
大新銀行（2356）宣佈，除沙田及天水圍分行，金鐘、旺角、黃大仙、油麻地、大埔、荃灣大河道、荃灣沙咀道、屯門分行現已暫停服務。
渣打香港發言人表示，因應地區活動，位處沙田、大埔及荃灣的分行下午提早關門。集團亦有提醒全部員工，可按個別情況提早下班。
花旗銀行指出，沙田及旺角分行提早於下午4時關門，而其餘分行則於下午5時關門。星展香港表示，為確保員工安全，所有分行暫停服務。
招商永隆銀行、上海商業銀行、中信銀行（國際）、建銀亞洲以及信銀國際，亦有多間分行暫停服務。
太陽城否認周焯華涉澳洲調查
澳洲多間傳媒日前引述消息指出，太陽城集團（1383）控股股東兼主席周焯華，被澳洲內政事務部下令禁止入境，原因是太陽城被指與有組織犯罪有聯繫。
該公司指出，周焯華於未來12個月無意前往澳洲，亦並無牽涉任何澳洲調查。同時，上市集團並無於澳洲經營任何業務。該公司強調，其對發佈有關上市集團及其董事失實、惡意資料的人士保留一切追究權利。太陽城昨日收報1.11元，大跌20.7%。
高瞻