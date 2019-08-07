﻿美列中國為匯率操縱國 市場憂打貨幣戰 美股大跌後升311點

美國政府前晚突然把中國列為匯率操縱國，市場憂慮兩國由貿易戰擴展至貨幣戰，美股杜指前晚一度急挫951點，收市仍跌767點。美股經歷前晚大跌後，昨晚早段回升，截至昨晚十時半杜指升101點報25819點，納指亦回升67點報7793點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26029點，升311點；納斯達克指數收報7833點，升107點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見60.01港元，較香港收市價跌0.99港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見335.35港元，較香港收市價跌5.25港元。



人行批美破壞國際規則



美國總統特朗普上周突然宣佈向中國再加徵關稅，人民幣隨即跌破其力守的七算重大心理關口，並觸發人民幣大幅貶值，特朗普隨即狠批中國操控匯率，緊接其後美國財政部正式將中國列為貨幣操縱國，亦是美國二十五年來首次將中國列為貨幣操縱國。中國人民銀行批評美國嚴重破壞國際規則，又表明中國堅持不搞競爭性貶值。



在人民幣急貶後，美國財政部前晚發表聲明指出，財長努欽在總統特朗普支持下，將中國列為匯率操縱國，為1994年來首次。努欽又將與國際貨幣基金組織（IMF）協商，以消除中國最近行動所造成的不公平競爭優勢。聲明中指，中國人民銀行周一的聲明清楚表明中國當局對人民幣匯率擁有足夠的控制力，等於公開承認其具有操縱匯率的豐富經驗，並準備繼續操縱匯率。中國長期以來大規模干預外匯市場促使貨幣貶值，做法有違二十國集團（G20）峰會上所作的不進行競爭性貨幣貶值承諾，促請中方改善匯率及外匯儲備管理的透明度。



此前特朗普在社交網Twitter發文稱，中國將人民幣匯率貶值至近乎歷史最低水平，是操縱匯率；又狠批中國藉操控匯率，竊取美國的企業及工廠的利益，損害美國就業，壓低美國工人的工資及美國農產品的價格，認為操縱匯率屬嚴重違規。



對於美國把中國列為匯率操縱國，人行發表聲明對此深表遺憾，指這標籤不符合美國財政部制訂的所謂匯率操縱國的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。中國堅持不搞競爭性貶值，沒有、也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。人行在聲明中又指，中國將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。