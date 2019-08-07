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﻿離岸人民幣低見7.14

2019-08-07 列印
  前日大瀉的人民幣，受中國被列為匯率操縱國消息影響，昨早曾一度再急跌，其中人民幣離岸價(CNH)續創新低，曾低見7.14兌一美元，每百港元穿90元人民幣，其後人行開出的人民幣中間價在7以下，向市場釋出維穩訊號，令人民幣逐步回升，晚上於外圍升幅擴大，離岸價最多升達559點子。

  人民幣中間價昨報6.9683，大幅下調458點子，創08年5月以來最弱。

  人民幣在岸價(CNY)早段一度大跌近350點至11年新低，失守7.06點關口，隨着人行顯示維穩意圖，並有客盤逢高結匯需求較強，在岸價從低位回升。離岸價早段最多跌逾410點子，低見7.14，同樣在維穩訊號出現後，離岸價逐步回升，晚上外圍曾一度升上7.0428，截至晚上約10時報7.0494，大升逾490點子。
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