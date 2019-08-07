中電半年轉蝕九億 派息0.63元增3.3%

早前發出盈警的中電（002）公佈中期業績，受澳洲零售業務商譽減值63.81億元拖累，上半年轉蝕9.07億元。第二次中期息則派0.63元，按年增加3.3%。中電首席執行官藍凌志表示，對於澳洲市場及本港的新《利潤管制協議》，中電已作好準備應對，有信心維持穩定派息。



中電於今年六月發盈警，是上市以來首次，期內營運盈利按年跌30.6%，至54.74億元；總收入跌5.7%，至438.4億元；總發電輸出量亦跌6%，至421億度。其中澳洲盈利急跌63.5%，至8.24億元，藍凌志解釋，集團近年關注澳洲能源市場轉變，並因應新的「安全網」電價措施，於今年七月起推出較簡單及廉宜電費計劃，期望留住客戶，但難以評估是否成為常態。



未回應會否再減值



藍凌志強調，今次是為2005年及2011年收購的項目，作出一次性非現金商譽減值，澳洲業務仍有很多資產及發展機會，相信長遠業務穩定。惟他沒有交代未來會否再作減值。



本港業務中期盈利跌20.3%，至36.9億元；售電量微增0.5%，至159.2億度；客戶增加4.6萬，至262.3萬戶。藍凌志稱，去年10月起准許回報率降至8%，今年開始反映有關影響，但相信隨著五年發展計劃投資實現效益後，可逐步回復至2018年的盈利水平。



將於年底檢討電費



根據去年實施的五年發展計劃，中電會投資526億元，其中將青山發電A廠燃煤機組逐步退役，並定下2020年天然氣比例調升至發電組合50%。對於會否加電費，集團總監及中華電力副主席阮蘇少湄表示，電費受一籃子因素影響，包括售電量及燃料價格等。她稱，天然氣比例上升，會對電費構成壓力，會將所有因素於年底跟政府商討。中電又表示，目前「上網電價」計劃已接獲逾3900份申請，並已為約20萬客戶安裝智能電錶，務求於明年底替所有客戶完成更換。



