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穆迪料港今年零售跌逾3.7%

2019-08-07 列印
　　本港由反修例引發的政治風波，引發連串遊行示威及暴力衝突，零售業首當其衝大受打擊，國際評級機構穆迪預計，今年零售表現，會較2014年佔領行動時更差，較當年零售業表現跌0.2%；更較2015年中國反貪腐工作時，香港零售業跌3.7%情況更嚴重。穆迪料本港營運商場的企業亦會受累，但由於其財務穩健，料影響有限。

　　穆迪昨日發表報告，指若果自六月起的示威浪潮持續，勢打擊今年本港零售業，情況將較2014年持續約三個月的佔領行動嚴重，當年零售銷售跌0.2%。該機構估計，中國反貪腐工作令2015年及2016年零售表現，分別跌3.7%及8.1%，相信今年跌幅會是這兩者之間。

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