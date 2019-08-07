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金管局澄清無亂借外匯儲備

2019-08-07 列印
　　近日有傳金管局與中國人民銀行簽訂的「港元人民幣貨幣互換協議」，借用本港逾4400億美元外匯儲備後「走數」，金管局隨即在社交媒體澄清，強調不可能出現亂用或挪用情況，而互換協議使用情況不多，亦不會出現匯率損失。

　　金管局昨日在facebook撰文，表示與人行簽訂的「港元人民幣貨幣互換協議」，主要為離岸人民幣結算時，可能出現的資金短缺情況提供流動性安排，目的為支持離岸人民幣市場有序運作。當局解釋，當本港有需要時，金管局可用港幣向人行換取人民幣，在協議到期後雙方會取回各自貨幣，並不會出現匯率損失。金管局強調，這個使用情況不多，涉及金額亦遠低於4000億元人民幣。

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