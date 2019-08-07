金管局澄清無亂借外匯儲備

八屆南非冠軍練馬師郭克，日前正式宣布，將在澳洲維多利亞省格堡設立衛星馬房，屆時將由南非運馬到當地上陣。郭克接受查詢時表示，目前在南非的練馬基地將繼續運作，他向來有從澳洲引入馬匹在南非出賽，不過衛星馬房成立後，他們將同時將南非馬匹運往澳洲出賽，因為他有信心南非將在稍後時間，獲解除馬匹出口禁令。而南非貨幣蘭特兌換外幣滙價疲弱，馬匹價格相對非常便宜，屆時將當地高質馬運往澳洲出賽，賺取高賽事獎金，絕對符合商業效益。不過此舉並非一時三刻完成，預計需要在半年至一年時間，他的兒子Mathew稍後將前往當地工作，吸收更多經驗及了解當地賽制，為日後成立馬房舖路。 事實上，南非經濟長期疲弱，不...

2019-08-07