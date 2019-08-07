九置面對「完美風暴」 上半年盈利大跌31%

香港近期遊行示威不斷升溫，對零售業打擊愈見顯著，九龍倉置業（1997）主席兼常務董事吳天海表示，現時本港環境有如「完美風暴」（Perfect Storm），外圍及本地諸多不良因素同時爆發，零售業面臨的風浪或許會較以往更大。九置昨日公佈中期業績，盈利按年大跌31%，至69.9億元；中期息派1.1元，按年增4.8%。



吳天海指，上半年表現差強人意，自年初起整體需求開始疲弱。受全球經濟下滑、中美貿易摩擦等外圍因素影響，加上本港近期社會抗爭事件頻發，內外同時夾擊，他預計下半年整體零售及酒店業前景不太樂觀，料影響集團今年業務表現。



吳天海：表現強差人意



他又稱，匯率為影響香港整體消費市場重要因素，年初至今美元及港元持續走強，削弱本港消費需求，近日人民幣更「破七」，將影響旅客來港消費意欲。



九龍倉置業副主席兼執行董事李玉芳指，近期商戶除超市盈利持續上升，其餘各類商戶近幾個月生意或多或少轉差。她又表示，商場及寫字樓租金上半年仍錄得單位數增長，暫未收到商場租戶要求減租，不排除下半年寫字樓租金有單位數字下跌。



位於尖沙咀的海港城，期內收入佔總收益逾七成，海港城上半年零售銷售額微跌0.6%，至184.97億元；零售收入增加6%，至39.94億元。海港城商場期內出租率為96%，平均租金上升4%，至每方呎月租508元。銅鑼灣時代廣場則受零售市道競爭激烈及消費意欲疲弱影響，零售銷售按年跌3.6%，出租率為98%，平均租金每方呎月租290元。



九置期內收入84.98億元，按年升4.2%。香港物業投資收入74.3億元，升4.35%。酒店收入升9%，至9.06億元。營業盈利升67%，至1.39億元，主要由於中環The Murray初期業績改善。



