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平醫虧損減至2.73億人幣

2019-08-07 列印
　　平安好醫生（1833）公佈截至今年六月底止中期業績，淨虧損由去年同期的4.44億元（人民幣，下同），收窄至虧損2.73億元，每股虧損0.27元，不派息。平醫董事長、執行董事兼首席執行官王濤表示，現時內地門診次數達80多億次，期望未來有30%流量能透過互聯網門診完成，對未來發展有信心，亦希望可佔據互聯網門診的第一位置。

　　被問到何時才可扭虧為盈，王濤表示，該公司於不久的將來產生盈利，稱其成立僅五年，互聯網醫療才剛起步，目前主要希望於獲取更多醫療及患者流量，進一步加快互聯網醫療平台，整合網上實體平台，以提升生態網絡。平醫昨日收報32.5元，升7.6%。

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