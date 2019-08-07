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恆新豐招股 每手2020元

2019-08-07 列印
　　香港泥水工程分包商恆新豐控股（1920），昨日起至周五招股，發售6.5億股，10%作公開發售，每股發售價為0.2元，集資1.3億元。每手一萬股，入場費2020.15元。預計於下周五（16日）掛牌，均富融資為獨家保薦人。

　　恆新豐於2018年度賺4.32億元，毛利率12.2%。2019年首三個月，收益為1.39億元，按年升52.76%。手頭合約價值約3.44億元，預期於2019財年及2020財年，分別確認2.3億及1.14億元。恆新豐擬將集資所得款約44.3%用於支付頂糧費、約20.8%用於擴招勞動力、11%用於升級辦公設備及資訊技術系統，其餘用於購買機器及設備租賃倉庫等。

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