﻿印泰紐三國減息自保 貨幣戰開打 杜指曾挫逾500點

中美貿易戰升溫，加上聯儲局上周減息0.25厘，及美國把中國列為匯率操縱國令人民幣急貶值，隨即迎來一波各國央行減息潮。昨日，紐西蘭、印度、泰國紛紛意外宣佈減息，中美貿易戰似轉為各國貨幣戰，市場預期菲律賓等亞太區央行、歐洲央行及澳洲儲備銀行等接下來亦將陸續減息。



隨着中美貿易緊張局勢升級，環球經濟下行風險加劇，日前美聯儲局降息，人民幣亦貶值破7，各國不得不採取降息自保，務求適當貶值本國貨幣，提振出口及旅遊業，支撐國內經濟。



紐西蘭央行昨日公佈減息半厘，至1厘水平，減幅高於此前市場預期。央行總裁奧爾指，今次減息有助降低未來實施負利率的機率，又指全球利率都下降，今次減息決定只是減息周期的一部份。



環球經下行風險加劇



泰國央行亦出乎意料減息0.25厘，指標利率減至1.5厘，是2015年以來首次減息。泰國央行此前因擔憂債務水平及金融穩定風險而不願降息。



印度央行亦宣佈減息0.35厘，指標利率減至5.4厘，為年內第4次減息；今次減幅較市場預期大，利率跌至2010年以來最低。



「現時環球經濟大環境下，驅使他們不得不採取這樣一個措施。」華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，美聯儲局上周減息為各國央行減息開了頭，貿易戰升級對各國尤其亞太區國家經濟衝擊較大，因此多個國家採取減息以對沖風險。



她預測接下來陸續會有更多亞太國家減息，美聯儲、澳洲儲備銀行、歐洲央行均可能在9月份減息。她稱，此波減息潮下，市場流動性將增加，但因各央行均減息，美元反而不會走弱，預期未來美元會繼續保持穩健走勢。



市場憂經濟前景



多國央行相繼減息，以及中美貿易戰未解決，令投資者憂慮美國經濟前景，杜指早段曾大跌589點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報點26007，跌22點；納斯達克指數報7862點，升29點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見60.03港元，較香港收市價跌0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見339.91港元，較香港收市價升1.31港元。