﻿任志剛：貨幣金融戰風險增

美國將中國列為匯率操縱國，香港有可能會成為中美「金融戰場」。行政會議成員、金管局前總裁任志剛認為，中美貿易戰演變成貨幣金融戰的機會增加。任志剛指，一個自由、有流動性及富有中國概念的金融市場，可能成為理想戰場，香港須特別留意市場操控活動出現的可能性。



任志剛表示，香港貨幣金融體系結構健全，可應付市場波動，但亦要保持高度警惕，防範風險，特別留意市場操控活動出現的可能性，豐富備用方案，適時及具決心地妥善處理不正常的市場活動。



他分析，美國有華爾街大鱷組成的「軍隊」，中資金融機構在國際金融市場亦具有一定實力，但可能在美元交易上受制於人。他預計，美國將會只攻不守，而中國金融體系管理嚴謹，有防禦能力，可打持久戰。事實上，美元在國際貨幣金融體系地位獨大，他形容美國因而擁有具殺傷力武器，例如美元交易清算服務，但中國亦有可用武器，例如手持的美債。