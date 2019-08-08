國泰擺脫對沖陰霾 上半年轉賺逾13億

擺脫燃油對沖陰霾的國泰航空（293）上半年轉賺13.47億元，國泰主席史樂山指出，雖然面對貿易戰及本港政局動盪等因素影響，加上強美元不利經營，但下半年是傳統客運及貨運高峰期，今年維持看好業務表現。他又表明，新近收購的香港快運將會擴充經營，並沿用目前以平價機票策略吸客。



國泰繼去年下半年錄得盈利後，今年中期亦轉賺13.47億元，扭轉去年同期蝕2.63億元，主要來自客運表現較佳。中期息派0.18元，按年多8仙。主席史樂山表示，全球經濟放緩、中美貿易戰及本港政局不穩，令客運及貨運需求受壓，最近預訂機票數量按年下跌，但因下半年為旺季，對全年表現仍有信心。



下半年展望仍感樂觀



期內收入535.47億元，按年微增0.9%，客運收益374.49億元，增5.6%，但貨運收益114.98億元，減少11.4%。顧客及商務總裁盧家培表示，客運及貨運收益率受壓，預計下半年持續，即使是運力高峰期，料表現亦不如去年「旺」。



國泰上月將香港快運收歸旗下，進軍廉航市場，史樂山表示，對今次收購感到興奮，目前只接管兩星期，會聚焦順利過渡，未有具體長遠計劃。他強調，快運會繼續獨立營運，未來必定擴展業務，包括會增聘人手、增購飛機、開新航線等，特別是相比國泰或港龍航空，物色更合適快運的航點，如日本其他地區，目前仍在探討當中。



他又指出，快運機票費用不會大幅變動，因為要以價格吸引乘客，冀爭取不常外遊的乘客能選搭快運。行政總裁何杲就指，國泰與快運分開運作，但在採購環節等雙方會有一定合作。



近年拖累業績的燃油對沖虧損，上半年大幅收窄82.5%，至1.14億元，國泰及港龍航空的燃油總成本亦減少4.5%，至146.9億元。財務總裁馬天偉稱，美元強勢，令港元計價的營運成本相應上升，但期內油價偏低，抵消部份強美元的不利環境。



