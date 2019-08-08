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港股終止五連跌回升

2019-08-08 列印
　　恒指連跌五個交易日後回升，昨日有資金趁機「撈底」，連續兩日出現V形走勢，惟於26000點有明顯阻力。

　　恒指輕微高開1點後掉頭向下，最多挫237點，低見25738點，午後收復失地，一度倒升49點，高見26025點，最終收報25997點，升20點；國指收報9993點，跌18點，錄得六連跌，累插825點。

        重磅股騰訊收升0.4%，報338.6元；友邦收漲1.7%，報76.8元；九倉置業（1997）績後被大行調低目標價，股價一度挫4%，收跌1.4%，報45.2元。中電（002）獲花旗唱好，上調評級至買入後，中電表現亮眼，收升3.1%，報85.1元。

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