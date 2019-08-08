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人民幣續創11年低位

2019-08-08 列印
　　人民幣中間價連續兩日定於七算以下，但人民幣在岸價（CNY）未見太波動，日盤收報7.0414兌1美元，下跌93點子，再創逾11年新低；惟離岸價（CNH）跌幅顯著，在晚上外圍時間曾跌近400點子，跌穿7.09。另外，內地7月外匯儲備結束兩個上升，按月減少155.4億美元，至31037億美元，創9個月以來最大單月跌幅。

        人行昨日開出的中間價逼近7算，報6.9996，大跌313點子，續創逾11年低位。人民幣在岸價日盤曾跌穿7.05，低見7.0551，下跌230點子，收市跌幅收窄。離岸價則較為波動，截至晚上9時半前，於外圍曾低見7.0935，下跌397點子。

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