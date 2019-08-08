人民幣續創11年低位

愛斯賓奴前鋒武磊在歐霸次圈外圍賽兩回合均後備上陣，教練加利高承諾今晚第三圈首回合，會給予此子更多上陣時間。這位廿七歲中國射手今夏友賽曾入世界波，狀態可見一斑，勢可領軍作客擊敗瑞士的盧塞恩，直取讓球主客和讓一球「客勝」。 雖然愛斯賓奴在歐霸外次圈兩回合計7:1大勝冰島球隊史達蘭，但武磊兩場只獲安排後備上陣共六十分鐘，令不少中國球迷在球隊社交網站表示不滿。這位廿七歲前鋒上月底作客2:2和錫周三的友賽射入一球世界波，可見狀態當弗，新帥加利高答應今仗會給此子更多上陣時間︰「他在賽事中展示良好的位置感和前插能力，我會讓他有機會發揮所長。」 加利高：給予更多上陣時間 盧塞恩在歐...

2019-08-08