鐵塔半年多賺逾倍 5G基站需求料達10萬

中國鐵塔（788）上市滿一周年，昨日派發今年上半年成績表。期內股東應佔溢利25.48億元（人民幣，下同），按年增長1.1倍，每股盈利0.0145元，不派中期息。績後該股股價扭轉跌勢，一度大升4.7%，收市仍升1.6%，報1.96港元。



內地工信部於六月初發放5G商用牌照，中國鐵塔（788）執行董事兼董事長佟吉祿透露，目前已收到來自三大運營商的基站定單需求6.5萬個，預期全年需求可達10萬個。



他相信，隨着5G基站陸續交付及5G發展規模漸大，預期5G對公司收入貢獻亦會逐漸增加。該公司執行董事兼總經理顧曉敏補充，在原站址增加5G平台，將增加0.3個產品單元來計算收費；若增加系統，則以增加0.1個產品單元來收費。



維持300億資本計劃



中國鐵塔早前定下全年資本開支為300億元的計劃，上半年資本開支為89.06億元。該公司總會計師高春雷表示，今年上半年資本開支進度與去年基本相若，亦符合預期，下半年將會把握5G發展機遇，全力滿足客戶在5G發展中的需求。佟吉祿補充指，無意改變全年300億元資本開支計劃，資本開支的使用、基站建設的節奏，將取決於三大營運商的5G部署安排。



佟吉祿強調，該公司會充份發揮截至6月底時195萬個鐵塔站址的共享潛力，堅持「能共享不新建、能共建不獨建」的原則，持續深化共享以滿足需求；另一方面會創新建設模式，不斷強化社會資源獲取和利用，推進綜合解決方案加快落地，目的是做到有效控制投資成本。



截至6月30日，該公司塔類站址數共195.4萬個，按年增長4%；塔類租戶數308.2萬個，按年升11.8%。運營商塔類租戶淨增9.4萬戶，達到293.1萬戶。塔類業務收入錄得358.08億元，按年增5.1%。中國鐵塔執行董事兼總經理顧曉敏表示，上半年租戶增長速度總體符合預期，預期下半年塔類用戶的增速不會低於上半年的表現。



