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永利次季盈利增5.2%

2019-08-08 列印
　　永利澳門（1128）公佈，截至6月底止第二季盈利1.69億美元，按年增長5.21%。期內經營收益總額11.75億美元，按年升1%。當中娛樂場經營收益及客房收益均按年上升，分別按年升1.1%至10.1億美元，以及按年上升2.7%至6965萬美元。

　　另外，永利澳門控股股東Wynn Resorts第二季經營收益為16.6億美元，按年增加3.3%。永利皇宮、永利澳門及拉斯維加斯業務的經營收益，則按年分別增加830萬美元、320萬美元及2260萬美元。期內經調整後的物業EBITDA為4.81億美元，按年增加0.9%。

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