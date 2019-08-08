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滙控舵手冀減工作流程多行動

2019-08-08 列印
　　據彭博報道，滙控臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）周二與高級經理們進行首次電話會議，希望在未來數月能「減少工作流程，採取更多行動」。

　　彭博引述祈耀年在周二電話會議講話表示，大家在執行計畫時須更細緻推進，亦須承認甚麼才有效。他表明希望加快執行步伐，並想以更簡單方式進行，強調重點應放在增長。祈耀年稱，滙控於大約60個國家既為本地銀行，亦為國際銀行是相當困難。至於集團在中國和香港策略則保持不變。

　　他說，「昨日（周一）對我們很多人來說是很艱難的一日，尤其對范寧」。財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）亦有參加電話會議，表示滙控必須兌現對投資者承諾。滙控發言人對有關消息不願置評。

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