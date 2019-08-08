﻿中環IFC外望——示威浪潮影響國泰訂票量

本港示威抗議浪潮波及航空業運作，國泰昨日指出，最近來港的預訂機票數量下滑，其中來港機票按年錄得雙位數跌幅，離港亦有單位數下跌。較早前有一批國泰(293)員工參與罷工，國泰主席史樂山表示，會尊重員工對局勢的取態及行動，公司無意干預。



史樂山昨日在中期業績發佈會上表示，受本港政局動盪影響，目前訂票情況較去年差，特別是來港機票下跌。他指，目前難以評估下半年的影響，因下半年通常是航空業的高峰期，料今年依然，又相信反《逃犯條例》修例引發的動盪局勢一旦平息，旅遊業可迅速恢復。史樂山並解釋，機票預訂數量減少不代表無人問津，即使出發前一天購票也能乘搭航班。



本周一民間發起大規模「三罷」，職工盟評估國泰及港龍航空共約二千名員工缺勤，佔正常人手一半。史樂山表示，旗下有約兩萬七千名員工，是國泰重要的一部份，指出每人均持有己見，會信任其專業質素，無意就事件指導員工，該公司主要着眼為旅客提供服務。



至於有國泰的機師涉及參與示威被控暴動罪，獲法官准許因工作需要而離港，外界關注其仕途。史樂山表示，因私隱原因，不會就個別員工情況發表評論，僅指出公司旗下三家航空公司最重要是確保乘客安全。



國泰顧客及商務總裁盧家培補充，周一罷工當天機場減少運作，亦停飛多班航班，對乘客及收益均有影響，但當日仍然有員工謹守崗位，維持正常營運，並指會在不明朗環境中做到最好。他又表示，預訂未來兩三個月來港的機票錄得雙位數字下跌，離港機票亦見單位數跌幅，但上月轉機班次有所提升，亦重申訂票數據會不時變動。盧家培又強調，仍然看好一國兩制框架下本港的航空業，並指出該公司一直在投資機隊、開發新航點、加強產品及服務等，早前亦收購香港快運，反映對本港長遠發展充滿信心。



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高瞻



