市場氣氛好轉 納指重上8000點 中美下月料再談判 杜指升371點

雖然中美爭拗不斷，但在九月舉行的下一輪貿易會談，預計仍然會如期進行，美股早段向好。杜指早段曾升逾300點，相當於1.3%升幅；標普指數以及納斯達克指數，早段分別升約1.6%和.9%。



三大指數齊升逾1%；科技股續帶領升勢，納指重越8000點關，幾乎已完全收復本周初段的失地。分析師表示，雖然美國指責中國是匯率操縱國，但有報道引述中方官員指，雖然達成貿易協議的希望不大，但下一輪談判仍可能按計劃進行，消息令市場氣氛好轉。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26378點，升371點；納斯達克指數報8039點，升176點。滙控（005）美國預託證券價格曾見60.13港元，較香港收市價跌0.07港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見342.59港元，較香港收市價升0.19港元。在周三杜指曾跌超過500點，但收市時跌幅收窄至只有22點，市場氣氛有好轉跡象。



三大指數齊漲逾1%



至於經濟數據方面，根據美國勞工部公佈，截至8月3日為止的一星期，首次申領失業救濟金人數有20.9萬人，按周減少8000人，較預期的21.5萬人為少。資料顯示，首次申領失業救濟金人數，已連續231個星期低於30萬人，是自1970年以來最長時間，反映美國勞動力市場保持穩健。



港股方面，美股周三收市跌幅顯著收窄，加上內地7月份出口數據理想，以及A股市場造好，帶動港股周四連續第二天回穩，並升穿26000點關口。恒生指數最多曾升320點，尾段升幅收窄，收市報26120點，全日升123點，大市成交降至760億元。



本港示威活動有緩和跡象，連日處於弱勢的地產股亦回升，新地（016）升2.1%，收報114.2元，恒基地產（012） 亦升1.6%。



消息刺激出口股向上，創科實業（669）升超過4%。市傳東風集團（489）有意出售，標誌車廠母公司PSA集團逾12%股權，東風股價抽升逾7%，其他汽車股亦跟隨造好。