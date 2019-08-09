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人幣中間價破七 市場反應冷靜

2019-08-09 列印
  人行昨開出的人民幣中間價終破7關口，意味放手人民幣貶值，惟市場反應冷靜，人民幣在岸價（CNY）靠穩，日盤收跌29點子，報7.0443兌1美元，續創逾11年新低；離岸價（CNH）更倒升，最多升226點子。

  人民幣中間價昨報7.0039，下調43點子，續為逾11年來最弱。交易員指出，中間價跌破7關口再次表明沒有「紅線」，但中間價強於市場預期，也反映出監管當局有意控制貶值速度，在無突發事件的情況下，人民幣在弱於7算的水平波動將成常態，估計本輪行情已接近尾聲。

  離岸價（CNH）早段曾跌穿7.1，低見7.1026，其後卻迅速反彈至全日高位7.0633，截至晚上近9時，報7.0715，升144點子。
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