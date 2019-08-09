港鐵24億大額撥備 累中期少賺兩成二

港鐵為沙中線及英國西南部鐵路作出近24.4億元大額撥備，拖累上半年純利按年跌兩成二至55億元。若撇除相關撥備，經常性利潤則增加近一成四至51億元。行政總裁金澤培表示，透過20億元撥備推進沙中線分段開通，希望透過決心及誠意，給予市民信心。而英國專營權協議視作虧損的逾4.36億元已是全數撥備，目前正跟英國政府談判。



金澤培又指，目前正檢視南北段的工作進度，將於年底重新估算整體沙中線最終造價，又會與政府積極磋商紅磡站安排。他指指，港鐵會向承判高追討，但現時要分清責任屬誰為時尚早。



金澤培預料下半年仍要面對貿易戰、本港政局事態等因素，相信影響市民及旅客的消費意慾，令零售市場受壓。業總監鄧智輝就指，港鐵旗下商場勢必受累，但由於鄰近社區，並以服務居民為主，希望所受影響不大。



撇除相關撥備有賺



港鐵披露，今年去年九月開通至今，日均乘客量約五萬四千人次，較政府估算八萬人次但。金澤培稱，高鐵越來越受跨境旅客歡迎，乘客數目穩步上升，連接所有站點數由44個增至58個，對營運初階表現滿意。



期內，港鐵總收入283億，按年多7%，其中客運收入增一成半至107億元，車站商務收入多一成六至逾35億元。另外，物業發展利潤按年大增四倍七至近9億元，港鐵表示，早前批出15個物業項目，將可提供約2.1萬個住宅單位，總樓面面積逾130萬平方米，大部分將於未來五年落成。



零售市場下半年料受壓



反對修訂《逃犯條例》示威衝突不斷。金澤培昨日指，港鐵員工致力維持車務暢順，令受阻的列車盡快開出，減低對其他乘客的影響，並強調若涉及嚴重暴力事件，港鐵需要執法機構來處理。他亦預料下半年仍要面對貿易戰、本港政局事態等因素，將影響市民及旅客的消費意欲，令零售市場受壓。



