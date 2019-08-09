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九倉半年賺24.5億 派息每股25仙

2019-08-09 列印
　　九龍倉（004）公布，截至今年6月底止中期業績，上半年盈利24.5億元，按年下跌14.3%，每股基本盈利0.8元，派第一次中期息每股25仙。期內，收入80.6億元，按年增加3.1%。九龍倉主席兼常務董事吳天海表示，人民幣匯率近期下跌，集團已有做對沖以減低人民幣的風險，但認為長線投資而言，對集團影響並不大，而本地方面則會集中發展超豪宅物業。

  上半年集團基礎盈利22.4億元，按年下跌11.5%。當中，發展物業下跌27%至11.4億元，佔集團總數51%；投資物業上升38%至7.3億元，佔集團總數33%；物流則下跌22%至1.7億元，佔集團總數8%。

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