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電盈中期盈利倒退12%

2019-08-09 列印
　　電訊盈科（008）昨日派發截至今年6月底止中期成績表，期內少賺12%，至1.63億元，每股盈利2.11分，期內核心盈利更按年大跌16%，至3.08億元。雖然中期盈利倒退，但股息依然有增無減，派中期息9.18分，按年增3%。期內流動通訊產品收入大跌6成，至13.41億元，為表現最差的業務。

  電盈於期內媒體業務收入按年增2%，主要受惠世界盃轉播帶動，ViuTV期內收入大增28%，至1.27億元，惟EBITDA（除息稅特殊開支及折舊前盈利）仍錄得虧損1.43億元，較去年同期擴大9%，視像OTT業務收入期內增12%，但EBITDA虧損擴大63%，至2.35億元。

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