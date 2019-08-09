電盈中期盈利倒退12%

利物浦去季英超以一分之差屈居亞軍，主將華基爾雲迪積克揚言視失落冠軍為進步動力。今晚新一季英超開鑼戰，紅軍有此子鎮守防線，前場眾將可放心進攻，勢大破防守平平的升班馬諾域治取開門紅，敲讓球主客和讓兩球「主勝」！（Now611、621台周六凌晨3:00直播） 紅軍去季英超僅曾一敗，可惜以一分之差落後曼城，跟冠軍獎盃擦身而過。後防領袖雲迪積克明言，新一季再接再厲：「己隊去季表現神勇，最終只得亞軍無疑失望，不過這驅使我要更努力訓練，以突破自己的極限。」 諾域治防守欠佳 諾域治以去季英冠盟主身分直升英超，不過防守一般，去季聯賽共失五十七球，頭十名球隊中第四多，今夏六場熱身賽亦共...

2019-08-09