中移動中期少賺14.6% 料5G建設投資240億

受內地「提速降費」政策影響，中國移動（941）昨日公布半年業績，期內ARPU大跌一成至52.2元（人民幣），股東應佔盈利560.63億元，按年跌14.59%，是歷年來最差半年，而派息亦同步下調一成六。另外，未來對5G建設投資達240億元，全年資本開支不超過1660億元。



中移動半年利潤下跌幅度創歷史最差，中移動執行董事、副總經理兼財務總監董昕總結了原因。他稱，收入方面，受內地「提速降費」政策，以及去年取消流量漫遊的影響，使集團收入下降47億元。另外，成本方面，集團剛性成本增加，例如折舊明顯增加；面對激烈競爭增加的4.5%營銷費用；以及對5G產品的投入和研發也有影響。



今年50城建5萬5G基站



執行董事兼首席執行官李躍其後兩次強調公司下半年目標：「力爭全年盈利由逆增長轉變為正增長，淨利潤降幅明顯收窄。」他認為，公司目前正進入轉型升級階段，融合業務成為短板，公司下半年將在多方面研究產品，增加客戶聯繫，融合突破。同時，公司亦會加強管理，拓展收入，壓降成本。



中移動於6月獲批5G商用牌照。楊杰預計，集團今年將於內地50個城市建設5萬個5G基站，並且明年5G服務將覆蓋內地所有地級以上城市。



他進一步指明，集團對5G投資額為240億元，全年資本開支不會超過1660億元。即使5G市場進入投資高峰期，集團預期資本開支亦不會大幅度提升。業績期內客戶數目由9.06億戶微升3.2%至9.35億戶，當中4G客戶佔7.34億戶。寬帶客戶增長表現理想，大升近三成至1.75億戶。



中移動於6月獲內地批出5G商用牌照，集團副總經理簡勤表示，已向客戶推出5G的體驗計畫，但仍在研討具體計費方案，相信可於9月公布詳情。



至於派息方面，中移動中期每股盈利2.74元，派中期息1.527港元，較去年同期派中期息1.826港元，減少16.37%。



