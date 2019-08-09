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宏利上季賺87億增17%

2019-08-09 列印
　　宏利金融（945）公布，今年截至6月底止第二季純利14.75億加元（約87億港元），按年上升16.9%，主要受惠去年同期的大額重組撥備不復出現。核心盈利14.52億加元，按年微升1.5%。每股盈利0.73加元，派季度股息0.25加元。

        半年度表現方面，宏利上半年純利按年增長38.6%至36.51億加元；上半年核心盈利增長9.7%至30億加元。

        若以固定匯率計算，第二季新造業務價值按年升14%至4.79億加元，其中亞洲新造業務價值按年升7%至3.64億加元；加拿大新造業務價值錄得6500萬加元，與去年同期相若；美國新造業務價值增近3倍至5000萬加元。

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