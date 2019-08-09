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太古中期盈利跌四成 施銘倫：對港感憂傷

2019-08-09 列印
　　太古（019）公佈中期業績，上半年盈利錄得79.39億元，按年跌41.2%。太古A派中期息1.35元，太古B（087）則派0.27元。太古主席施銘倫出席中期業績會時表示，對香港目前混亂情況感到傷心及憂慮，希望香港盡快找出一條新路，渡過難關。

        太古上半年盈利錄得79.39億元，按年跌41.2%；經常性基本盈利42.26億元，按年升40%，增幅主要來自航空及地產部門。國泰（293）去年起扭虧為盈，今年上半年亦錄得應佔溢利13.47億，去年同期錄得虧損。港機錄得應佔溢利5.35億，按年升14%。

        地產業務仍然是太古最大盈利來源，子公司太古地產上半年盈利按年跌58%，至89.73億元。

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