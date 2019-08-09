中環IFC外望——吳天海 : 商場內人士安全至上

九倉置業(1997)旗下海港城張貼告示「除非有罪案發生，警察請勿進入」後，網民取消「和理遊海港城」施壓行動。



九倉置業主席吳天海表示，海港城及時代廣場張貼有關通告，只出於一個基本考慮，是完全為了場內所有人士，包括顧客及工作人員的安全，而作出這個通告。



他稱，「我哋見到有啲地方……有啲事發生，我哋覺得為咗保障嚟得我哋地方嘅人，就係我哋嘅客人或者工作人員，我哋係要對佢哋嘅安全負責。所有其他嘅嘢一概係依據法律嚟到做，絕對唔係我哋自己創新嘅嘢。」



中移動送「攻擊性武器」？



流動網絡商中移動昨日舉行業績發佈會，公佈盈利情況之餘，仲大談未來5G投資大計。不過會上派發的紀念品就即場令記者咋舌，因為懷疑係「攻擊性武器」！當然，公司唔係派刀派劍，原來係派一支鐳射筆！



鐳射筆突然成為城中熱話，皆因浸大學生會會長被指買入十支鐳射筆「警方指為鐳射槍」而被捕，令鐳射筆是否攻擊性武器受人關注。當然，中移動不是為今次事件而派鐳射筆，過往亦派過同款鐳射筆，可見係公司存貨用來作紀念品，只是今次時間巧合而惹起關注。



究竟「攻擊性武器」怎定義？原來法例當初係有四項定義，包括「製造以用作傷害他人的物品」、「改裝以用作傷害他人的物品」、「適合用作傷害他人的物品」及「管有人意圖用作傷害他人的物品」。不過多年前上訴庭法官包致金裁定當中的「適合用作傷害他人的物品」定義太寬，違反人權法，應予廢除，即係近日好多人擔心雞蛋、雨傘甚至豆腐一樣可以用來傷人，係咪「攻擊性武器」嘅擔憂，可以消除，因為單憑「適合用作傷害他人的物品」應該係告唔入嘅！所以，中移動可以放心，佢係無派發「攻擊性武器」嘅！



高瞻