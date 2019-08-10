港股反彈乏力 再失二萬六關

中原城市領先指數（CCL）連跌兩周，本港地產股捱沽，新地（016）跌1.9%，收報112元。人民幣繼續貶值，多隻藍籌金融股亦受壓，友邦（1299）跌1.8%，收報75.8元；中銀香港（2388）跌1.8%，報收27.05元；中國平安（2318）跌1.2%，收報87.45元。
樓價跌地產股捱沽
中移動（941）中期業績遜預期，但派息政策帶來憧憬，股價收升2.9%，報64.9元，為表現最好藍籌股。中資電訊股亦造好，中電信（728）升1.8%，收報3.43元；中聯通（762）升1.1%，收報7.24元。
不過，5G概念股卻遭拋售，美國禁止聯邦機構向華為在內五家中國電訊商採購產品，榜上有名的中興（763）大插7.8%，收報20.1元；中國鐵塔（788）收跌2.6%，報1.91元。
美封殺華為 中興插7.8%
濠賭股表現亦較差，銀河娛樂（027）收跌1.7%，報47.05元；金沙中國（1928）跌1.4%，收報34.95元。
招銀國際策略師蘇沛豐表示，港股近日沽壓減緩，不排除下周再有反彈，但調整後逐步尋底格局仍然未變。他稱，隨著中美貿易戰升溫，部份企業業績令人失望，亦令恒指前景暗淡，市場對美國再度減息預期則開始過火。
他又認為，如餘下3000億美元中國貨加徵10%關稅在九月如期實施，甚至再加碼，恒指恐跌穿今年底部，估計最壞會見23700點。至於本港示威活動方面，他認為主要影響零售及地產股表現，但大市走勢仍要視乎環球因素。