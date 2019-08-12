市場聚焦藍籌業績 港股本周或踏入調整期

全球市場壞消息盡出，令港股月初起連番大跌，終至上周喘定，收報25939點。有證券業人士認為，港股或進入區間調整階段，在26000點附近大幅波動，若未有好消息刺激，整體走勢仍不樂觀。另外，騰訊（700）等多隻藍籌股將於本周公佈業績，亦是市場焦點。



中美貿易戰風險持續擴大，上周五美股三大指數齊跌，本港夜期收報25842點，低水97點；恒指ADR亦跌至25841點，較本港上周五收市低98點。美國總統特朗普月初突然宣佈，將向餘下3000億美元中國貨品加徵10%關稅，上周人民幣匯率隨即「破七」，加上多國相繼減息，市場關注貿易戰正演變成貨幣戰，刺激聯儲局減息預期升溫。利率期貨顯示，美國九月中再減息機率達100%，其中大減0.5厘的有14.2%，令投資者持觀望態度。



減息預期再度升溫



時富金融優越投資服務部顧問黎永良表示，受外圍因素影響，同時面對內部政局紛爭，港股逐漸步入政治市，隨時藉消息影響大幅上落。黎永良認為，中美貿易形勢不樂觀，或持續至明年美國大選，令各國為應對經濟放緩減息，並指出若美國年內再度減息，反而釋出經濟或現衰退訊息，對金融市場不利。黎永良預計，港股大方向會持續尋底。



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅認為，上周二港股跌至25400點出現超賣，令部份期指空倉平倉獲利後，出現技術性反彈，但本月初面對三大下跌裂口，相信反彈力度有限，估計本周於25400至26500點區間調整。



本周有多隻藍籌股公佈業績，重頭戲在周三的重磅股騰訊，綜合多間券商預測，騰訊第二季非通用會計準則純利平均為228.6億元人民幣，按年增加16%。周三同時有港交所（388）、中聯通（762）及創科實業（669）公佈業績；周二則有舜宇（2382）、銀娛（027）及萬洲國際（288）；周四則有中國平安（2318）。



騰訊料次季多賺16%



曾永堅表示，藍籌業績只會影響資金配置，大市仍受宏觀環境左右。他又指出，雖然目前恒指市盈率吸引，但如果中資金融股表現令人失望，市場或下調港股企業盈利預測，令恒指進一步受壓。



經濟數據方面，本周較受市場關注為周二的美國七月CPI，周三有中國七月工業生產指數等，本周五本港公佈第二季GDP，統計處於上月底預先估計數值為增長0.6%。



