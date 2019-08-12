滙豐牽頭削轉按優惠 東亞工銀高回贈吸客

龍頭銀行滙豐早前率先將轉按現金回贈由2.1%大削至1.5%，其他大行及多間中小型銀行紛紛跟隨調減相關優惠。據悉，現時只有仍要跑數的東亞銀行（023）及工銀亞洲續以2.1%超高現金回贈吸引轉按客。



在滙豐牽頭下，大部份銀行轉按現金回贈均已削減。市場人士指，近個多月銀行相繼棄搶轉按生意，除削現金回贈及上調細碼貸款封頂息外，亦減按揭經紀佣金。不過，東亞及工銀亞洲至今仍未跟隨主流方向，繼續力吸轉按客，兩行轉按現金回贈依然高達2.1%，H按封頂息一律為2.375厘。



有業界人士相信，東亞及工銀亞洲仍未跟隨同業削減轉按回贈及上調細碼貸款封頂息，或與其「未跑夠數」有關，「儘管2.15%回贈是做一單蝕一單，惟它們唔做就會輸規模」。該名人士透露，兩行現時提供的轉按優惠，適用於10月前提取貸款的客戶。



利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣指，目前中小型銀行現金回贈介乎1.8至2%不等，雖然仍有少數銀行轉按現金回贈仍達2.1%，但料它們最終都會跟隨同業，隨時停止轉按相關優惠。她指，由於按揭貸款本身並非賺錢業務，只是能夠吸客，尤其轉按更加無着數，加上資金成本不斷上升，故可見銀行陸續削減轉按優惠，至於會否連一手及二手樓新做按揭優惠都調整，則要視乎港元拆息會否持續向上，進一步加重資金成本壓力。



料最終隨同業削優惠



她又指，因應香港現時局勢及中美貿易戰影響，發展商押後推出新盤，二手市場轉靜，料下半年按揭市場將較淡靜，銀行要到第四季才會再度活躍推出按揭優惠，為明年按揭生意額做好部署。



滙豐於六月底首先將轉按現金回贈大削至1.5%，並把細碼轉按貸款的H按封頂息實際按息，由2.375厘上調至2.475厘，繼而在七月冷待客戶轉按申請，似有淡出轉按市場之意。



