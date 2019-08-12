零售市道步入寒冬 業界凍薪緩聘人手

近期本港零售市道下滑，加上人民幣匯價下跌、中美貿易戰升溫，以及社會政治動盪等因素，零售業進一步放緩，各行各業生意均受影響。有零售業人士稱近期市況淡靜，惟短期內未必裁員或關店，但會在招聘和加薪方面更為審慎，亦指會對沖人民幣以減低風險。



周生生（116）大中華營運總經理劉克斌表示，集團暫時不會考慮縮舖，因上半年計劃開的分店已在進行階段，包括上星期剛於南昌開設的分店，故會繼續進行並完成項目，但會暫停部份新項目推出。



短期無意裁員關店



減租方面，劉克斌透露，集團分店要等到第三季完結才有店舖續約，屆時才與業主商討減租問題，但現時未知減租幅度，雖然有地產界人士表示，租金會有下調壓力，但暫時未有指標性數字作參考。



雖然零售市道下跌，但劉克斌直言未有計劃裁員，並指人才招聘工作未有停過，但會於招聘人手方面會稍作放緩。



人民幣匯率近日持續弱勢，他表示，集團對沖工作會以常態進行，由於集團於內地業務所賺到的人民幣，會於內地再作投資，故事實上並不需要做對沖，影響亦不大。



另外，佐丹奴（709）集團主席及行政總裁劉國權表示，對本港零售前景悲觀，認為遊行示威頻繁只是短暫性，但中美貿易會帶來中長期影響，但強調不會因此裁員，又指集團從不裁員，但於招聘人手和加薪方面會較為審慎。



租金方面，劉國權指出，現時已積極與業主商討減租，由於近期租金回落，業主對於減租態度軟化，希望業主會調整租金水平，暫時無計劃關店。



劉國權表示，現時未見將來有利好因素，又指本港零售業有超過十年時間的「不正常增長」，而且港珠澳大橋及高鐵等大型基建落成後，減少內地旅客在港逗留時間，以及消費模式改變等，均為不利零售市道因素。



