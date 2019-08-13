﻿中美或取消下月談判 衰退預期升溫 杜指挫391點

投資者憂慮全球經濟衰退，美國債息繼續向下，加上中美或取消下月談判，美股早段全線下跌。杜指曾跌299點，見25988點；納指則跌76點，見7883點；標普500指數跌26點，見2892點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報25896點，跌391點；納斯達克指數收報7863點，跌95點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見57.75港元，較香港收市價跌1.30港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見335.54港元，較香港收市價跌4.46港元。



債息倒掛觸市場神經



美國3個月及10年期國債孳息率利差一度達36點子，而且倒掛時間已經持續近兩個月。其中反映美國整體融資利率的10年期債息低見1.683厘，與兩年期相差不足0.1厘，一旦出現「倒掛」，將反映市場估計經濟衰退即將來臨。此外，英國、加拿大、德國等西方主要經濟體孳息率曲線都呈現倒掛趨勢，顯示市場預期全球經濟即將步入衰退。



另外，中美貿易衝突或再度升溫，美國總統特朗普表示，美國繼續與中國進行貿易談判，但目前不會達成協議，而九月與中國談判可能取消。而在中美貿易戰大幅升級之際，特朗普更稱他的對華政策獲得民主黨支持。



特朗普對記者透露，他早前與民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）進行談話，更指舒默喜歡他的中國政策。



據悉，在中美上海談判結束後，特朗普對貿易談判進程感到不滿，於8月1日宣佈對另外3000億美元中國商品徵稅，新關稅將於9月1日正式生效。



另一方面，據彭博報道，雖然特朗普近日宣佈對3000億美元中國商品加徵10%關稅，以及將中國列入匯率操縱國，但特朗普手中的武器遠未耗盡。特朗普可能使用的「終極武器」是將美元貶值，他在推特多次撰文，呼籲聯儲局減息令美元匯價向下，以讓美國出口得到好處。此外，特朗普亦可能將關稅由10%升至25%。



港股ADR急插369點



本港方面，由於政治事件愈演愈烈，機場遭示威者佔領，需要取消所有離港航班，夜期及港股ADR顯著下跌。夜期收市跌311點，報25249點，較恒指低水576點。港股ADR則報25455點，較本港收市跌369點。