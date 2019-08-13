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﻿港一個月拆息四連跌

2019-08-13 列印
　　本港拆息回軟，香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日個別發展，與樓按相關的一個月拆息報1.72393厘，隔夜拆息報0.35709厘，均為連跌四個交易日，並創一個月新低。

　　財資市場公會數據顯示，一星期拆息回落至0.89857厘；兩星期拆息下跌至1.15821厘；三個月拆息則回升至2.25946厘。中長息方面，半年期拆息上揚至2.33071厘；一年期拆息微跌至2.35厘。

　　受銀行拆息回落影響，近期港元匯價走弱，截至昨晚八時，美元兌港元報7.8458。東亞高級外匯市場策略師葉澤恆表示，雖然美國減息，但美國息口對其他主要貨幣仍然較高，對港元有一定壓力，但目前未見明顯走資情況。
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