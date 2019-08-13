國泰拖累太古系重挫 港股跌114點創七月低

國泰航空（293）遭國家民航局發出重大航空安全風險警示，拖累太古系全線受壓，母公司太古（019）及太古地產（1972）齊挫逾半成。大市則繼續缺乏方向，二萬六關得而復失，終以全日低位收市，收報25824點，跌114點，再創逾七個月收市新低。



內地股市則愈升愈有，上證指數收復2800點，收報2814點，升1.5%；深證指數以全日高位收市，收報8978點，揚2.1%；兩市成交合計縮減至3627億元人民幣。



民航局禁飛令施壓



國泰航空遭國家民航局發出重大航空安全風險警示，禁止曾經參與非法遊行示威、暴力衝擊、曾有行為過激的航空員工執行飛往內地航線職務。國泰行政總裁何杲亦指，員工不應參與昨日的機場集會，稱員工支持或參與非法抗議活動，將會接受紀律處分，更有可能被解僱。



消息拖累國泰股價收挫4.9%，報9.8元，跌穿去年10月低位9.81元，創一個月低位。另外，母公司太古亦急挫6.2%，收報76.7元，是近四年來最大單日跌幅，並為表現最弱勢藍籌股。太古地產則挫5.4%，收報25.55元。



藍籌股方面，舜宇（2382）漲3.6%，收報86元，為表現最強勢藍籌股；旺旺（151）升2.5%，收報6.1元；神華（1088）升2.2%，收報15.1元；騰訊（700）升0.5%，收報340元。相反，中銀香港（2388）創12連跌，收跌1.7%，報26.6元；接連有高層離職所困擾的滙控（005）昨日低見59元，收跌1.6%，報59.05元。



專家指反彈浪完結



中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛表示，人民幣弱勢、中國經濟增長放緩、中美貿易戰升溫以及本港政局不穩等種種壞消息夾擊下，影響市場投資氣氛。他認為大市反彈上周完結，預料恒指走勢轉弱，月內或下試25200點。



