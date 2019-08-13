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利福多賺45% 派息30仙

2019-08-13 列印
　　利福國際（1212）公佈，截至六月底止，中期盈利12.86億元，按年增44.82%，每股盈利85.6仙，中期息派30仙。期內營業額21.03億元，按年跌1.82%。利福主席劉鑾鴻表示，市民消費意欲下跌，認為情況比沙士時期更嚴重，現時難以估計下半年銷售情況，但目前並無裁員計劃。

　　劉鑾鴻表示，受近期大型遊行示威活動影響，市民消費意欲下降，旗下位於銅鑼灣及尖沙咀崇光百貨的銷售，「七月份比六月份更差」，但表示目前未能預計下半年銷售情況，希望社會能早日回復正軌。劉鑾鴻指，雖然內地旅遊人數減少必定有影響，但本地消費對整體營業額影響更大。

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