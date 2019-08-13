利福多賺45% 派息30仙

周日一名女示威者在尖沙咀衝突中被射爆右眼，有網民昨天發起在機場舉行「警察還眼」集會，延續早三天在該處的集會。由於有新的激發因素，昨天明顯多了市民響應，導致乘客登機服務受阻，連鎖效應之下，二百三十班航機需要取消，是新機場啟用以來最嚴重的人為癱瘓事件。 新機場是全球航班升降最頻密的機場之一，是香港對外最重要的交通樞紐，運作一旦受阻，不但干擾進出境客流，更會影響物流運輸，對經濟造成重大打擊。機場屬保安敏感地區，不容生亂，否則國際旅客受影響，經外媒報道，會打擊外國人訪港的信心。 反修例示威者早前選擇機場作為集會地點，有其原因，是向國際間解釋反修例示威的原委。參與者也清楚機場的重要性...

2019-08-13