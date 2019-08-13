  • 2019年8月13日 星期二
  • 29º
  • 87%
熱門： 眼球逃犯條例二陂坊機場葵芳

日報新聞 > 財經

丘鈦扭虧轉賺1.8億人幣

2019-08-13 列印
　　受惠鏡頭模組銷量按年增長77.5%，丘鈦科技（1478）中期業績扭虧為盈，轉賺1.81億元人民幣，不派中期息。該公司主席兼執行董事何寧寧表示，雖然手機出貨量波動，但每台手機鏡頭數量有增加趨勢，公司將全年鏡頭模組銷量目標，上調為按年升50%。

　　對於早前特朗普稱美國不與華為做生意，何寧寧表示，華為事件對整個市場均有影響，但對公司影響尚在可控範圍。他指除了華為，公司亦有其他重要客戶。他又指華為未因此事遭到較大損失，因此公司與其合作順利。近期人民幣大幅貶值，被問及匯率波動對公司毛利率影響，該公司財務總監范富強表示，公司有利用期權等金融工具來控制成本、對沖匯兌風險。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd